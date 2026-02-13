مباريات الأمس
إعلان

3 دقائق وبالمجان.. كواليس انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

كتب : هند عواد

10:28 ص 13/02/2026
    محمد مجدي أفشة (1) (1)
    محمد مجدي أفشة (3) (1)
    محمد مجدي أفشة (4) (1)
    محمد مجدي أفشة (8) (1)
    محمد مجدي أفشة (2) (1)
    أفشة وامام عاشور
    محمد مجدي أفشة (5) (1)
    محمد مجدي أفشة (8)
    محمد مجدي أفشة (6)

كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، كواليس استعارة محمد مجدي "أفشة"، من النادي الأهلي لنهاية الموسم.

وقال محمد أحمد سلامة، في تصريحات عبر قناة النهار: "صفقة استعارة أفشة من الأهلي تمت من دون أي مقابل مادي، وهدفها كان دعم الاتحاد السكندري فقط، الأمر لم يستغرق سوى 3 دقائق".

واختتم: "لغة الأرقام أصبحت الأساس في كل الصفقات، وكل الأندية المصرية ساندت الاتحاد السكندري في تجاوز العقبات المالية".

أفشة الأهلي الاتحاد السكندري

