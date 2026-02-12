بعد انتهاء العقوبة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

بنتايج يقترب من الظهور الأول مع الزمالك أمام كايزر تشيفز بعد انتهاء أزمة

أسدل الستار على عقوبة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليقترب من العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض للإيقاف وتوقيع غرامة مالية بقرار من وليد صلاح الدين، مدير الكرة، عقب تخلفه عن السفر مع بعثة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم إمام عاشور في التدريبات الجماعية بداية من غدٍ الجمعة، بعد أن اكتفى خلال الفترة الماضية بخوض تدريبات منفردة تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه، تمهيدًا لتجهيزه فنيًا وبدنيًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي، مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.