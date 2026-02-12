مباريات الأمس
"عاد معتذرا".. هل يعفو مدرب الزمالك عن محمد عواد؟

كتب : محمد خيري

07:00 ص 12/02/2026
    محمد عواد يخوض تدريبات منفردة
    تدريبات منفردة لمحمد عواد
    محمد عواد ومحمد صبحي

واصل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، غيابه للمباراة الثالثة على التوالي، في مواجهة سموحة التي أقيمت أمس الأربعاء بالدوري المصري، في ظل الأزمة الأخيرة التي أبعدته عن صفوف الفريق.

وكان الظهور الأخير لعواد في التشكيل الأساسي للزمالك خلال مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يتعرض لعقوبة بالإيقاف والاستبعاد من التدريبات الجماعية بقرار من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، على خلفية اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته أساسيًا.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن الحارس تقدم باعتذار رسمي للجهاز الفني عما بدر منه، مؤكدًا تقبله للعقوبة، وتعهد بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلًا.

وأشار المصدر إلى أن عواد يترقب قرار العفو عنه والسماح له بالانضمام إلى معسكر الفريق في السويس، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز، المقررة يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

