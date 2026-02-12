مباريات الأمس
إمام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي بعد انتهاء العقوبة

كتب : نهي خورشيد

02:11 ص 12/02/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور عن عودة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من غدٍ عقب انتهاء العقوبة الانضباطية التي كانت مفروضة عليه خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي كان قرر توقيع عقوبة على اللاعب لأسباب تتعلق بالانضباط قبل أن تنتهي رسمياً ليصبح عاشور جاهزاً للانتظام بشكل طبيعي في مران الفريق.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيخضع اللاعب لتقييم فني وبدني فور عودته من أجل تحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة خاصة في ظل ضغط جدول المباريات خلال المرحلة الحالية والاستحقاقات المنتظرة للفريق.

