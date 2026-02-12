إعلان

مذكرة بين "إي تاكس" ومايكروسوفت لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الضريبية

كتب : منال المصري

10:41 ص 12/02/2026

اللقاء

وقّعت شركة إى تاكس، مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت مصر خلال فعاليات النسخة الأولى من AI Everything Egypt – GITEX Cairo 2026، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التحوّل الرقمي الضريبي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الضريبية المصرية.

وتهدف مذكرة التفاهم، وفق بيان الشركة اليوم، إلى وضع إطار استراتيجي للعمل بين الجانبين يشمل تقييم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات والأنظمة الضريبية، وتبادل الخبرات حول أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء القدرات وتنمية المهارات عبر التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بالمنظومة الضريبية.

وتشمل المذكرة مجموعة من المسارات الأساسية، أبرزها: تقييم وتحديد أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات والأنظمة الضريبية الحالية والمستقبلية، ومشاركة مايكروسوفت لخبراتها العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل الممارسات الخاصة بالحوكمة، وأدوات تقييم المخاطر.

وكذلك إعداد خارطة طريق لبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين داخل منظومة الضرائب، واستكشاف حلول سحابية متقدمة لدعم البنية التحتية الرقمية لمصلحة الضرائب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المحوري الذي تقوم به إى تاكس بوصفها الذراع التكنولوجية الداعمة لمصلحة الضرائب المصرية، والمسؤولة عن تطوير الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية التي تمكّن المصلحة من مواكبة المعايير الدولية في الإدارة الضريبية.

ويمثل توقيع هذه المذكرة نقطة انطلاق لشراكة واسعة بين الجانبين، تفتح الباب أمام مشروعات مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحفيز الامتثال الضريبي، تعزيز الشفافية، وتحسين تجربة الممول، وتحليل البيانات الضريبية بكفاءة واحترافية أكبر.

شركة إى تاكس مايكروسوفت التحوّل الرقمي الضريبي الذكاء الاصطناعي تطوير المنظومة الضريبية المصرية

