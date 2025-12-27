مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 1
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

1 2
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
19:30

أستون فيلا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي أمام المصرية للاتصالات؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

09:54 م 27/12/2025
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام المصرية للاتصالات اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وبهذه النتيجة ودع المارد الأحمر بطولة كأس مصر موسم 2025-2026، من دور الـ32 للمرة الأولى منذ 17 عاما، حينما تلقى الهزيمة أمام بترول أسيوط في 2008 بهدف دون مقابل، في الدور ذاته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هزيمة المارد الأحمر أمام فريق المصرية للاتصالات، ليودع بطولة كأس مصر من دور ال 32.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي من المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر، يمكنكم مطالعة الألبوم أعلاه.

وفي سياق متصل، يستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل 30 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر.

الأهلي المصرية للاتصالات خسارة الأهلي

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

