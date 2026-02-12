إعلامي يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد في الزمالك

إمام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي بعد انتهاء العقوبة

كتب- نهى خورشيد:

كشف الإعلامي الرياضي إسلام صادق تفاصيل جديدة بشأن أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مسؤولي النادي خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل عواد الغياب عن مباريات الزمالك، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، إذ لم يشارك في مواجهة سموحة مساء الأربعاء والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله ناصر منسي.

كما غاب الحارس أيضاً عن مباراتي كهرباء الإسماعيلية وزيسكو يونايتد الزامبي.

وأوضح إسلام صادق في تصريحات تلفزيونية أن أحد مسؤولي الزمالك عقد جلسة مطولة مع محمد عواد استمرت نحو ساعة ونصف في محاولة لاحتواء غضب اللاعب بسبب استبعاده من المشاركة خلال المباريات الماضية.

وأضاف أن هناك محاولات داخل النادي من أحد المسؤولين لإجبار عواد على الرحيل سواء في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية، رغم ما قدمه الحارس من تضحيات للبقاء داخل صفوف الفريق.

وأشار صادق إلى أن محمد عواد وافق على تخفيض 10 ملايين جنيه من قيمة عقده مع الزمالك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، مؤكداً أنه اللاعب الوحيد الذي وافق على هذا الأمر.