الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء 11 فبراير، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء 11 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال 14 بالدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود وفا، ويعاونه كلا من محمد عاطف الزناري مساعد أول، محمد محمود لطفي مساعد ثانٍ.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي كالتالي:

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد أول: محمد عاطف الزناري

حكم مساعد ثانٍ: محمد محمود لطفي

حكم رابع: هيثم عثمان

حكم تقنية الفيديو: محمود الدسوقي

حكم فيديو مساعد: إسلام أبو العطا

