"مجانا".. أيمن الشريعي يكشف تفاصيل إعارة محمد حمدي إلى بيراميدز

كتب : هند عواد

12:27 ص 11/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد حمدي (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد حمدي (4)
  • عرض 6 صورة
    محمد حمدي (5)
  • عرض 6 صورة
    محمد حمدي (6)
  • عرض 6 صورة
    محمد حمدي (3)

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كواليس انتقال محمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى بيراميدز، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج "الناظر" المذاع على فضائية النهار: "عرضت على بيراميدز إعارة محمد حمدي مجانا من أجل المشاركة في أفريقيا".

واختتم: "هناك مزايا في إعارة محمد حمدي لبيراميدز توجب دفع مبالغ مالية إضافية تتجاوز ثمن الإعارة نفسها، إنبي لا يضع بنود أحقية شراء في عقود اللاعبين المعارين".

أيمن الشريعي نادي إنبي محمد حمدي بيراميدز برنامج الناظر

