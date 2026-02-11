"مجانا".. أيمن الشريعي يكشف تفاصيل إعارة محمد حمدي إلى بيراميدز

"قبل لقاء الغد".. ماذا يفعل طارق العشري في مبارياته أمام الأهلي؟

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كواليس انتقال محمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى بيراميدز، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج "الناظر" المذاع على فضائية النهار: "عرضت على بيراميدز إعارة محمد حمدي مجانا من أجل المشاركة في أفريقيا".

واختتم: "هناك مزايا في إعارة محمد حمدي لبيراميدز توجب دفع مبالغ مالية إضافية تتجاوز ثمن الإعارة نفسها، إنبي لا يضع بنود أحقية شراء في عقود اللاعبين المعارين".

