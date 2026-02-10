مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

6 لاعبين.. غيابات الزمالك أمام سموحة

كتب : هند عواد

11:59 م 10/02/2026
كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قائمته لمواجهة سموحة، وشهدت غياب 6 لاعبين.

ودخل الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة سموحة غدا الأربعاء في الدوري المصري، وكايزر تشيفز، مساء السبت المقبل، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراس المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي - محمد عبد الفتاح

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش "- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج - أحمد فتوح – السيد أسامة – محمد إبراهيم - أحمد خضري

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو"- يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - خوان بيزيرا – شيكو بانزا – أحمد شريف

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - عدي الدباغ - أيمن أمير عبد العزيز

غيابات الزمالك

يغيب عن صفوف الزمالك كل من، محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، عمرو ناصر وآدم كايد وبارون أوشينج للإصابة، ومحمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية.

