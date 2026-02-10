مباريات الأمس
9 قرارات جديدة للجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

كتب : هند عواد

10:04 م 10/02/2026

نادي الإسماعيلي

أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي، 9 قرارات جديدة، على رأسها توجه الشكر للجنة إدارة النادي.

وقالت اللجنة المؤقتة في بيان رسمي، إنها اجتمعت اليوم 10 فبراير بمقر النادي الإسماعيلي، وتم اتخاذ عدة قرارات.

وجاءت قرارات اللجنة المؤقتة كالآتي:

1- توجيه الشكر والتقدير للجنة إدارة النادي السابقة على فترة عملها.

2- الاستمرار في المفاوضات مع المستثمر بما يحقق النفع لنشاط قطاع كرة القدم بالنادي.

3- التحرك في كافة المسارات التي تساعد في تنمية موارد النادي.

4- إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم برئاسة رئيس اللجنة وعضوية باقي أعضاء اللجنة.

5- صرف مرتبات العاملين بعد إنهاء اعتماد التوقيعات الجديدة بالبنك بحد أقصي بعد غد وقد تم تجديد تعاقدات العاملين بالنادي.

6- اعتماد سداد القسط الأخير من غرامة اللاعب كرميلو.

7- تقرر استقبال طلبات العضويات الجديدة بمقر النادي مع النظر في طلبات رد العضوية مع سداد كافة المتأخرات .

8- ندعو عشاق وجماهير النادي الاسماعيلي العريق للاصطفاف خلف فريق النادي والتواجد خلفة بكل قوة ودعم، فهم دائما السند والداعم الأساسي الذي لم ولن يتخلى عن الفريق.

9- تم الموافقة علي تعيين السيد / علي الاسود مستشارا للجنة المعينة اعتبارا من تاريخ اليوم.

"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري

"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو

النادي الإسماعيلي الجنة المؤقتة قرارات جديدة

