"عودة السعيد".. قائمة الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

11:16 م 10/02/2026
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة غدا الأربعاء في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة غدا الأربعاء 11 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال14 بالدوري المصري، على ملعب "هيئة قناة السويس".

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة سموحة غدا بالدوري، عودة نجم الوسط عبد الله السعيد، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام زيسكو يونايتد الزامبي بالكونفدرالية.

وجاءت قائمة الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي ومحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش "، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل ومحمود بنتايج، أحمد فتوح، السيد أسامة، محمد إبراهيم وأحمد خضري.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف وائل "فرنسي"، محمد حمد، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، خوان بيزيرا، شيكو بانزا وأحمد شريف.

خط الهجوم: ناصر منسي، سيف الجزيري، عدي الدباغ وأيمن أمير عبد العزيز.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة سموحة غدا وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة جمعهم من 14 مباراة، فيما يأتي فريق سموحة في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعهم من 15 مباراة بالمسابقة.

نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الزمالك وسموحة الدوري المصري مباراة الزمالك وسموحة

