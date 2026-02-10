مباريات الأمس
"قبل لقاء الغد".. ماذا يفعل طارق العشري في مبارياته أمام الأهلي؟

كتب : مصراوي

11:56 م 10/02/2026
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الأربعاء مع نظيره الإسماعيلي، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء 11 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال14 ببطولة الدوري المصري "دور نايل".

وتعد مباراة الأهلي والإسماعيلي غدا الأربعاء، هي المباراة الثانية التي يقودها طارق العشري مع الدراويش، منذ توليه القيادة الفنية للفريق في يناير الماضي.

واستهل العشري مبارياته مع الدراويش بالهزيمة أمام مودرن سبورت، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أرقام طارق العشري أمام الأهلي

ويمتلك طارق العشري خبرة كبيرة في مواجهة الأهلي، حيث يعد المارد الأحمر، هو أكثر فريق لعب أمامه العشري خلال مسيرته التدريبية بواقع 37 مباراة.

وخلال 37 مباراة سابقة لعبها العشري أمام النادي الأهلي، خلال توليه القيادة الفنية لعدد من الفرق المختلفة، تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، تلقى الهزيمة في 23 مباراة وحضر التعادل في 7 لقاءات.

وخاض طارق العشري 37 مباراة أمام الأهلي، رفقة 10 فرق مختلفة، وهم: "الاتحاد السكندري، فاركو، سموحة، طلائع الجيش، المصري البورسعيدى، حرس الحدود، وادي دجلة، إنبي، أهلي بني غازي الليبي والمقاولون العرب".

وسجل لاعبو النادي الأهلي في شباك الفرق التي يقودها طارق العشري 62 هدفا، فيما تلقت شباكهم 30 هدفا.

طارق العشري النادي الأهلي الأهلي والإسماعيلي آخر أخبار الأهلي

