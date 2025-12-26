إعلان حكام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات المرتقبة غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره المصرية للاتصالات غدًا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات كالتالي:

حكم ساحة: حمادة القلاوي

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثانٍ: علي علاء

حكم رابع: عمرو عابدين