"غلابة بيقبلوا اي فلوس".. وائل القباني ينتقد بيع نجوم الزمالك

عرض سعودي لنجم الأهلي وتأجيل الحسم بعد كأس العالم.. ما القصة؟

"فشل تعاقدات".. عبد الحفيظ يتحرك لتغيير في إدارة التعاقدات.. مصدر يكشف

وجه وائل القباني نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة لإدارة النادي بسبب قرارها ببيع عدد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية إن التفريط في لاعبين مثل ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا لم يكن حلاً للأزمة المالية.

وتساءل القباني نصاً: "هل بيع هؤلاء اللاعبين أنهى المشكلة الاقتصادية؟ بالتأكيد لا".

وأضاف أن لاعبي الزمالك يتحملون الكثير من الضغوط خاصة وأنهم غالباً ما يقبلون بمبالغ بسيطة دون اعتراض.

وأوضح:"عندما كنت مسؤولاً صرفنا 7% فقط من عقود اللاعبين، ورغم ذلك كانوا راضين وفرحين بها.. لاعبو الزمالك غلابة ويرضون بأي أموال يحصلون عليها".