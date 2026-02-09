مباريات الأمس
"غلابة بيقبلوا اي فلوس".. وائل القباني ينتقد بيع نجوم الزمالك

كتب : نهي خورشيد

12:03 ص 09/02/2026
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    الزمالك
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    الزمالك
    الزمالك

وجه وائل القباني نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة لإدارة النادي بسبب قرارها ببيع عدد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية إن التفريط في لاعبين مثل ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا لم يكن حلاً للأزمة المالية.

وتساءل القباني نصاً: "هل بيع هؤلاء اللاعبين أنهى المشكلة الاقتصادية؟ بالتأكيد لا".

وأضاف أن لاعبي الزمالك يتحملون الكثير من الضغوط خاصة وأنهم غالباً ما يقبلون بمبالغ بسيطة دون اعتراض.

وأوضح:"عندما كنت مسؤولاً صرفنا 7% فقط من عقود اللاعبين، ورغم ذلك كانوا راضين وفرحين بها.. لاعبو الزمالك غلابة ويرضون بأي أموال يحصلون عليها".

