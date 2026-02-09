مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

حقيقة أزمة سفر جماهير الزمالك إلى زامبيا

كتب : نهي خورشيد

12:19 ص 09/02/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    نيرة الاحمر
  • عرض 16 صورة
    نيرة الاحمر
  • عرض 16 صورة
    نيرة الاحمر
  • عرض 16 صورة
    نيرة الأحمر
  • عرض 16 صورة
    شروق فؤاد ونيرة الأحمر
  • عرض 16 صورة
    شروق فؤاد ونيرة الأحمر
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الإعلامية سهام صالح تفاصيل أزمة سفر جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى زامبيا.

وشدد نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء على أن إدارة الزمالك لم تتعنت في هذا الملف.

وأوضحت أن السفر اقتصر على 17 مشجعاً فقط رغم وجود طلبات أخرى من عدد أكبر، إلا أن ضيق الوقت وتأخر اتخاذ القرار بسبب اجتماع مطول لمجلس الإدارة حال دون الاطلاع على الخطاب في موعده المناسب.

وأضافت أن النادي نفى بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق أو حرق مستندات مالية وإدارية داخل النادي، مشيراً إلى أن الواقعة لم تتجاوز كونها ماس كهربائي بسيط تمت السيطرة عليه على الفور دون أي خسائر.

وأتمت حديثها أن جميع الأوراق والمستندات الرسمية مؤمنة بالكامل ولا صحة لما أثير حول فقدان أي ملفات أو بيانات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نير الأحمر زامبيا الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
أخبار مصر

تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
زووم

موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-2: مشكلة لهذا البرج.. ومكافأة وحب لهؤلاء

أسوشيتد برس: FBI لم يعثر على أدلة تثبت إدارة إبستين شبكة اتجار جنسي لصالح
شئون عربية و دولية

أسوشيتد برس: FBI لم يعثر على أدلة تثبت إدارة إبستين شبكة اتجار جنسي لصالح
"عقدة الطفولة".. الإعدام لعامل ذبح والدة صديقه بالأقصر
أخبار المحافظات

"عقدة الطفولة".. الإعدام لعامل ذبح والدة صديقه بالأقصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)