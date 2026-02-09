حقيقة أزمة سفر جماهير الزمالك إلى زامبيا

كشفت الإعلامية سهام صالح تفاصيل أزمة سفر جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى زامبيا.

وشدد نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء على أن إدارة الزمالك لم تتعنت في هذا الملف.

وأوضحت أن السفر اقتصر على 17 مشجعاً فقط رغم وجود طلبات أخرى من عدد أكبر، إلا أن ضيق الوقت وتأخر اتخاذ القرار بسبب اجتماع مطول لمجلس الإدارة حال دون الاطلاع على الخطاب في موعده المناسب.

وأضافت أن النادي نفى بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق أو حرق مستندات مالية وإدارية داخل النادي، مشيراً إلى أن الواقعة لم تتجاوز كونها ماس كهربائي بسيط تمت السيطرة عليه على الفور دون أي خسائر.

وأتمت حديثها أن جميع الأوراق والمستندات الرسمية مؤمنة بالكامل ولا صحة لما أثير حول فقدان أي ملفات أو بيانات.