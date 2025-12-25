مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

بلدغة ناشئه.. الزمالك يخسر من سموحة في كأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

10:06 م 25/12/2025 تعديل في 10:15 م

الزمالك 2

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد لصالح سموحة عن طريق المهاجم حسام أشرف، ناشئ ولاعب الزمالك السابق، ليمنح فريقه فوزًا هامًا.

ورفض حسام أشرف الاحتفال بهدفه في شباك الزمالك الذي سجله في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وذلك احترامًا لفريقه السابق.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد نتيجة لقاء الزمالك وسموحة

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- سموحة 4 نقاط

4- الاتحاد 3 نقاط.

5- زد 3 نقاط.

6- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

7- حرس الحدود دون رصيد من النقاط.

الزمالك الزمالك وسموحة كأس عاصمة مصر حسام أشرف

