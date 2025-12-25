بلدغة ناشئه.. الزمالك يخسر من سموحة في كأس عاصمة مصر

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد لصالح سموحة عن طريق المهاجم حسام أشرف، ناشئ ولاعب الزمالك السابق، ليمنح فريقه فوزًا هامًا.

ورفض حسام أشرف الاحتفال بهدفه في شباك الزمالك الذي سجله في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وذلك احترامًا لفريقه السابق.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد نتيجة لقاء الزمالك وسموحة

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- سموحة 4 نقاط

4- الاتحاد 3 نقاط.

5- زد 3 نقاط.

6- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

7- حرس الحدود دون رصيد من النقاط.