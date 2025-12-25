عودة الثنائي الأساسي.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد بدأ البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 3-3، قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود 2-1 في الجولة الثانية، ويطمح الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام سموحة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن التشكيل سيشهد عودة ناصر ماهر، بعد غيابه عن مباراة حرس الحدود، وفي خط الدفاع سيعود عمر جابر لمركز الظهير الأيمن بدلًا من بارون أوشينج.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.