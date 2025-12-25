موعد مباراة الزمالك وسموحة والقناة الناقلة في كأس عاصمة مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سموحة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية رغم الغيابات التي تضرب صفوفه.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، حيث يدخل الزمالك اللقاء منتشيًا بالفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود بنتيجة 2-1، بينما كان سموحة قد تعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الجولة نفسها.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، متساويًا مع المصري البورسعيدي، بينما يأتي زد والاتحاد السكندري في المركزين الثالث والرابع، في حين يمتلك سموحة نقطة واحدة فقط، ويتذيل حرس الحدود الترتيب دون رصيد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع تقديم استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويعقبه لتحليل أحداث المباراة.