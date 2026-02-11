إعلان

15 أبريل.. عصابة"الغناترة" أمام الاستئناف على مؤبدان سلاح وهيروين

كتب : رمضان يونس

07:38 م 11/02/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

قررت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، استئناف 9 متهمين من عائلة "الغناترة" على أحكام المؤبد في واقعة الهيروين والسلاح بقرية كومبرة بكرداسة، إلى جلسة 15 أبريل المقبل للمرافعة.

وأدانت الدائرة "6" جنايات كرداسة جنوب الجيزة؛ برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، في وقت سابق 7 متهمين بالسجن المؤبد لاتجارهم في الهيروين والمؤبد في قضايا السلاح بقرية كومبرة بكرداسة في القضية المعروفة إعلاميًا "عصابة عائلة الغناترة".

وتضمن قرار المحكمة أولا؛ حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لاتجارهم في مخدر الهيروين.

ثانيا؛ معاقبة الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع بالسجن المؤبد لحيازتهم السلاح والذخائر وتغريمهم 10 آلاف جنيه.

ثالثا؛ بمعاقبة كلا من "عيدة.ر"، و "عمار .ر" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه في المخدرات والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازتهما السلاح.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 14118 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 5425 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة للمتهمين "جميعة ع."، 80 عامًا غفيرة بمزرعة، و"عبد الجواد ج." 24 عاما، و"عمار ر." 17 عامًا، عامل، و"هانم. س" ٥٠ سنة - ربة منزل، و"هدى س." 50 عامًا ربة منزل، و"دنيا ح." 21 عامًا، و"سامية ع." 50 عاما، و"عيده ر." 16 عامًا و" جمعة ا."، لأنهم في يوم 22 أكتوبر 2022 ، بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة قاموا بتأليف عصابة من أغراضها الإتجار في المواد المخدرة داخل البلاد.

ونسبت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى للمتهمين تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهرين مخدري "الهيروين والميثامفيتامين" وأسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفرد خرطوش وثلاث مسدسات و ذخائر، وأجزاء رئيسية من تلسكوب لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي الوارد بأوراق القضية أن المضبوطات لجوهري الميثامفيتامين والهيروين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن؛ الأسلحة النارية المضبوطة "بندقية وفرد خرطوش وثلاث مسدسات مششخنة وعدد 24 خزينة الأسلحة نارية مختلفة وتيلسكوب رؤية وعدد 2360 طلقة نارية متفاوتة الأعيرة" مما يستخدم بعضها على الأسلحة النارية آنفه البيان.

