الاتحاد السكندري يعلن عن ضم المهاجم الأنجولي مابولولو

أعلن نادي الاتحاد السكندري، تعاقده مع المهاجم الأنجولي مابولولو، لتدعيم خطوطه الهجومية، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب نادي الأتحاد السكندري اليوم الأحد، عبر موقع "فيس بوك" "مابولولو اتحاداوى حتى نهاية الموسم و إضافة بند بالتعاقد يتيح استمراره الموسم القادم".

وعزز فريق الاتحاد السكندري منطقة الوسط والهجوم في عدد من النجوم من أبرزهم لاعب وسط الأهلي السابق محمد مجدى أفشة.

ويذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة.

