"سلامة الغذاء" تشارك في جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة ملتزمة بدعم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان المبارك، في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها الأساسية في ضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ولا سيما ضمن المبادرات والأنشطة ذات الطابع المجتمعي والإنساني.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان اليوم، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقدمت بطلب رسمي للمشاركة في أعمال التحالف الوطني، من خلال تولي الإشراف الرقابي الكامل على سلامة الوجبات والسلع الغذائية المقدمة، والتحقق من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يكفل توفير غذاء آمن وسليم للمستفيدين.

وأشار الهوبي إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون المؤسسي والتكامل بين أجهزة الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يعكس إيمان الهيئة بأهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد كثافة ملحوظة في المبادرات الغذائية.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسخر كافة إمكاناتها الفنية والرقابية لدعم هذه الجهود، بما يعزز الثقة في منظومة العمل الأهلي، ويحافظ على صحة المواطنين، مشددًا على أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون تحت أي ظرف.