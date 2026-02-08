إعلان

زيلينسكي يوقع عقوبات جديدة ضد والطائرات المسيرة الروسية

كتب : مصراوي

06:06 م 08/02/2026 تعديل في 06:27 م

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرارًا بفرض عقوبات جديدة على مصنعي الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقال زيلينسكي، في بيان اليوم الأحد، إنه وقع على قرار بفرض عقوبات جديدة على الشركات التي تورد مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة وكذلك مصنعيها، كما وقع على مرسوم آخر يفرض عقوبات على القطاع المالي الروسي.

وبحسب الرئيس الأوكراني، تشمل القائمة الشركات التي يتم من خلالها سداد مدفوعات مقابل توريد مكونات لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، كما تم فرض عقوبات على الهياكل التي تدعم سوق العملات المشفرة الروسية وعمليات التعدين.

وأكد زيلينسكي أن بعض هذه القرارات ستُدرج في حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي التي وصلت بالفعل إلى مرحلتها النهائية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في أعقاب الهجوم الليلي المكثف الذي شنته روسيا على أوكرانيا، أمس السبت، والذي استخدمت فيه أكثر من 400 طائرة مسيرة وحوالي 40 صاروخًا متنوعًا.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي مصنعي الصواريخ القطاع المالي الروسي أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي مستوى من التهديدات
شئون عربية و دولية

قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي مستوى من التهديدات

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
8 دقائق من الجحيم.. ماذا فعل "ذئب المخبز" بالطفلة سجدة في المنوفية؟
أخبار المحافظات

8 دقائق من الجحيم.. ماذا فعل "ذئب المخبز" بالطفلة سجدة في المنوفية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟