زيلينسكي يوقع عقوبات جديدة ضد والطائرات المسيرة الروسية

(أ ش أ)

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرارًا بفرض عقوبات جديدة على مصنعي الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقال زيلينسكي، في بيان اليوم الأحد، إنه وقع على قرار بفرض عقوبات جديدة على الشركات التي تورد مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة وكذلك مصنعيها، كما وقع على مرسوم آخر يفرض عقوبات على القطاع المالي الروسي.

وبحسب الرئيس الأوكراني، تشمل القائمة الشركات التي يتم من خلالها سداد مدفوعات مقابل توريد مكونات لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، كما تم فرض عقوبات على الهياكل التي تدعم سوق العملات المشفرة الروسية وعمليات التعدين.

وأكد زيلينسكي أن بعض هذه القرارات ستُدرج في حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي التي وصلت بالفعل إلى مرحلتها النهائية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في أعقاب الهجوم الليلي المكثف الذي شنته روسيا على أوكرانيا، أمس السبت، والذي استخدمت فيه أكثر من 400 طائرة مسيرة وحوالي 40 صاروخًا متنوعًا.