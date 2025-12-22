مباريات الأمس
جميع المباريات

"تنحية أي خلافات".. أبو ريدة يوجه رسالة هامة للجماهير قبل انطلاق مشوار منتخب مصر

كتب : محمد خيري

01:16 م 22/12/2025
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    مران منتخب مصر (8) (1)
    مران منتخب مصر 1
    محمد صلاح من مران منتخب مصر
    تدريبات منتخب مصر (21)
    تدريبات منتخب مصر (19)
    حمدي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر
    إمام عاشور من جلسة تصوير منتخب مصر
    زيزو من جلسة تصوير منتخب مصر
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر
    رامي ربيعة من جلسة تصوير منتخب مصر

وجّه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة مهمة إلى الجماهير ووسائل الإعلام، مطالبًا الجميع بضرورة الالتفاف ودعم منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وناشد أبو ريدة، في تصريحاته، للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، الجمهور والشعب المصري بمساندة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أن جميع عناصر المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الشعب المصري خلال هذه البطولة القارية الكبرى.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أن اللاعبين والجهاز الفني يمتلكون العزيمة والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية في هذه النسخة من البطولة، التي يحمل فيها منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يقف خلف المنتخب بكل قوة، ويوفر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم اللاعبين والجهاز الفني، من أجل التركيز داخل الملعب فقط.

وشدد أبو ريدة على أن اتحاد الكرة يعمل على تهيئة الأجواء المثالية للمنتخب، بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة وإسعاد جماهير الكرة المصرية.

واختتم رئيس اتحاد الكرة رسالته بدعوة وسائل الإعلام والجماهير إلى الالتفاف الكامل حول المنتخب، مؤكدًا على أهمية تنحية أي خلافات أو ضغوط خلال هذه المرحلة، والعمل بروح واحدة من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني حتى نهاية البطولة.

