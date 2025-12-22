وجّه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة مهمة إلى الجماهير ووسائل الإعلام، مطالبًا الجميع بضرورة الالتفاف ودعم منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وناشد أبو ريدة، في تصريحاته، للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، الجمهور والشعب المصري بمساندة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أن جميع عناصر المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الشعب المصري خلال هذه البطولة القارية الكبرى.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أن اللاعبين والجهاز الفني يمتلكون العزيمة والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية في هذه النسخة من البطولة، التي يحمل فيها منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يقف خلف المنتخب بكل قوة، ويوفر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم اللاعبين والجهاز الفني، من أجل التركيز داخل الملعب فقط.

وشدد أبو ريدة على أن اتحاد الكرة يعمل على تهيئة الأجواء المثالية للمنتخب، بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة وإسعاد جماهير الكرة المصرية.

واختتم رئيس اتحاد الكرة رسالته بدعوة وسائل الإعلام والجماهير إلى الالتفاف الكامل حول المنتخب، مؤكدًا على أهمية تنحية أي خلافات أو ضغوط خلال هذه المرحلة، والعمل بروح واحدة من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني حتى نهاية البطولة.