وصف الخبير الاقتصادي بلال شعيب عام 2026 بأنه "الحصان الأسود" لسوق الذهب العالمي، مؤكدًا أن المعدن النفيس يشهد منذ بداية العام ارتفاعًا استثنائيًا وغير مسبوق على مستوى العالم.

وقال شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، إن الاضطرابات الاقتصادية العالمية المتعددة كانت المحرك الرئيسي وراء هذا الصعود الكبير في قيمته، مما أعاد تشكيل خريطة تدفقات الاستثمار الدولية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تصاعد حدة التوترات والصراعات الجيوسياسية في أكثر من منطقة قد حوّل الأنظار بقوة نحو الذهب والفضة، باعتبارهما الملاذ الآمن التقليدي والأكثر موثوقية في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن هذا التحول نجم عنه إقبال عالمي هائل على شراء الذهب وتخزينه كوسيلة لحفظ القيمة.

وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار المسار التصاعدي لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العوامل الأساسية الدافعة لارتفاعه لا تزال قائمة وبقوة ولم تشهد أي تخفيف.

وأشار شعيب إلى توقعه بأن تتخطى قيمة أوقية الذهب حاجز 6 آلاف دولار مع نهاية العام الحالي 2026، إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية على حالها من عدم الاستقرار والترقب.