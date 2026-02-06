عاهل البحرين والرئيس الفرنسي يشهدان التوقيع على اتفاق دفاعي مشترك

(أ ش أ)

عقد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس اليوم، جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر.

وجرى خلال جلسة المباحثات التوقيع على اتفاق التعاون المشترك في مجال الدفاع بين فرنسا والبحرين، حيث وقع الاتفاق عن مملكة البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وعن الجانب الفرنسي أليس روفو، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة والمحاربين القدامى بالجمهورية الفرنسية.

وخلال جلسة المباحثات أشاد ماكرون بعمق علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين فرنسا والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء على المستويات كافة؛ بما يخدم مصالح وأهداف البلدين.

فيما أشاد عاهل البحرين بحرص الرئيس الفرنسي على تنمية وتطوير علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن الجانبين أثنيا على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.