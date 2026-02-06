الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية

وكالات

أفادت وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات للصين اليوم الجمعة بإجراء تجربة نووية سرية في 2020، داعية إلى إبرام معاهدة جديدة للحد من التسلح النووي.

وبحسب تقرير رويترز، تسببت هذه الاتهامات لرفع حالة التوتر بين واشنطن وبكين، بعد يوم واحد من انتهاء صلاحية المعاهدة التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأمريكية والروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، كرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تصريحات للرئيس دونالد ترامب رافضا نسخة جديدة من اتفاقية كبرى لنزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة.

وكتب عبر منصة "إكس": "إن (معاهدة) نيو ستارت لم تعد تؤدي غرضها". وأصر بدلا من ذلك على ترتيب يتضمن الصين أيضا، وهو ما دافع عنه ترامب من قبل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال روبيو في منشور مطول على صفحة وزارة الخارجية على منصة "سابستاك" إن " دخول عهد جديد يتطلب نهجا جديدا".