صراع مصري مثير.. رامي ربيعة يقود العين للفوز على الجزيرة بالدوري الإماراتي

كتب - نهى خورشيد

08:29 م 06/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    العين الإماراتي
  • عرض 4 صورة
    العين الإماراتي
  • عرض 4 صورة
    العين والجزيرة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي انتصاراً ثميناً على حساب نظيره الجزيرة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب محمد بن زايد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي.

وشهدت المواجهة تواجد محمد النني ضمن التشكيل الأساسي للجزيرة، بينما شارك رامي ربيعة أساسياً في صفوف العين.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح العين عن طريق اللاعب الأرجنتيني كاكو في الدقيقة 83، ليمنح فريقه ثلاث نقاط في سباق المنافسة على الصدارة.

وبهذا الفوز، واصل العين ضغطه على شباب الأهلي في صراع القمة، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر.

في المقابل، واصل الجزيرة نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعرض لهزيمته الثانية بجانب تعادل، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجزيرة العين الإماراتي رامي ربيعة

