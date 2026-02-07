مباريات الأمس
إعلان

"وضع بنتايك مختلف"..أحمد سليمان يعلق على قرار الأهلي بخصوص إمام عاشور

كتب : نهي خورشيد

12:20 ص 07/02/2026
أثنى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، بمعاقبة اللاعب إمام عاشور عقب تغيبه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سليمان في تصريحات تلفزيونية على ضرورة التمييز بين أزمة إمام عاشور داخل الأهلي وموقف اللاعب محمود بنتايك مع الزمالك.

وقال سليمان: "إمام عاشور ارتكب خطأ واضح وتمت معاقبته، وأنا احترمت موقف وليد صلاح الدين في تطبيق العقوبة لكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة لبنتايك”.

وأضاف: "بنتايك كان قد وصل الأمر معه إلى فسخ تعاقد لكننا نجحنا بالتعاون مع ممدوح عباس ومجلس الإدارة في إصلاح الأزمة وتواصلنا مع وكيله ليعود إلى التدريبات بشكل طبيعي".

وأوضح عضو مجلس الزمالك أن الأمور داخل الفريق الأبيض عادت إلى مسارها الصحيح، مشيراً إلى أن غياب بنتايك وعبد الله السعيد كان بسبب الإصابة وعدم الجاهزية البدنية وليس رفضاً للسفر أو التمرد.

واختتم قائلاً: "لا يوجد لاعب مقيد في الزمالك يرفض السفر أو يقول مش مسافر، بعكس ما حدث في حالة إمام عاشور".

إمام عاشور الأهلي أحمد سليمان وليد صلاح الدين أخبار الأهلي الأهلي اليوم

