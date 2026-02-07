مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

نابولي

جميع المباريات

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن غرفة الملابس وعقوبة إمام عاشور

كتب : نهي خورشيد

01:20 ص 07/02/2026
أكد عمرو سماكة نجم النادي الأهلي السابق، أن غرفة ملابس الفريق الأحمر تحتاج إلى قدر أكبر من السيطرة والانضباط خلال الفترة الحالية.

وتحدث سماكة في تصريحات تلفزيونية عن أزمة إمام عاشور الأخيرة، موضحاً أنه يرفض فكرة رحيل اللاعب بسبب تصرفه الأخير.

وقال سماكة إنه ضد "ذبح اللاعب" نتيجة أي خطأ، مؤكداً أن العقوبة يجب أن تكون عادلة ومتناسبة دون أن تؤثر على مستقبل اللاعب الكروي أو مسيرته مع الفريق.

وأضاف أن إمام عاشور يظل عنصراً مهماً داخل الأهلي، وأن التعامل مع مثل هذه المواقف يجب أن يكون بحكمة وهدوء بعيداً عن المبالغة.

وعن مستوى أحمد سيد زيزو، أشار إلى أن اللاعب لم يظهر بالشكل المنتظر حتى الآن مع الفريق الأحمر.

وأوضح أن زيزو يحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل الاندماج داخل صفوف الأهلي والوصول إلى مستواه المعروف وتقديم الأداء المتوقع منه خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي عقوبة إمام عاشور عمرو سماكة أخبار الأهلي الاهلي اليوم

