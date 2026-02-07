إعلان

قرارات حاسمة من البيت الأبيض.. ترامب يواجه روسيا ويضغط على إيران

كتب : مصراوي

01:00 ص 07/02/2026

ترامب

وكالات
أعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بتعديل واجبات التصدي للتهديدات الصادرة من روسيا، في إطار مراجعة السياسات والإجراءات المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.

وأكد البيان، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمر التنفيذي الجديد استهدف إعادة ضبط آليات التعامل مع التحديات الروسية، بما يتماشى مع المتغيرات الدولية ومتطلبات حماية المصالح الأمريكية.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع أيضًا أمرًا تنفيذيًا آخر يتعلق بفرض عقوبات ثانوية على إيران، ضمن خطوات تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية عليها.

وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف الجهات الداعمة أو المتعاملة مع إيران، في مسعى لتقييد تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددت الإدارة الأمريكية على أن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة أكثر حزمًا تجاه التهديدات الخارجية، مع التأكيد على مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق الأهداف المعلنة.

البيت الأبيض ترامب روسيا إيران

