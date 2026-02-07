أكد علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق، أن واقعة إمام عاشور الأخيرة تعد أمراً غير مسبوق داخل القلعة الحمراء، مشدداً على أن المبررات التي قدمها اللاعب لا تبدو منطقية.

وقال ميهوب في تصريحات تلفزيونية إن العقوبة التي وقعها الأهلي على إمام عاشور كبيرة لكنها جاءت بسبب تصرف غير معتاد في تاريخ النادي.

وأوضح: "عقوبة إمام عاشور كبيرة لكن ما قام به لم يحدث من قبل في تاريخ الأهلي ولو أخذ كلامي كنصيحة ستكون في صالحه”.

وأضاف أن الأهلي يتمتع بنظام خاص لا بد أن يدركه أي لاعب ينضم للفريق، قائلاً: "الأهلي حاجة مختلفة تماماً والذكاء الحقيقي هو أن تعرف طبيعة النادي ونظامه، وإذا لم تكن مستوعبًا المكان الذي تلعب فيه فلا يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة".

وتابع ميهوب: "ما حدث من إمام لا يصدر من لاعب يلعب في هذا المستوى، وحجته غير منطقية منذ البداية والأمر كله غير مظبوط".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على أن العقوبة يجب ألا تقتصر على الغرامة المالية فقط، مضيفاً: "عقوبة إمام يجب أن تكون أكبر من الغرامة ومن حق الأهلي أن يقبل العرض المالي الأنسب ويبيع اللاعب لأعلى سعر".