نتائج مباريات اليوم من الدوري المصري الممتاز

انتهت قبل قليل مباريات اليوم من الجولة الـ17 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة أقيمت على ملعب خالد بشارة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء مودرن سبورت وضيفه الجونة.

وكان الجونة تقدم أولاً عبر حافظ إبراهيم في الدقيقة 79، قبل أن يتعادل غنام محمد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد علي زعزع من مودرن سبورت بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

أما الاتحاد السكندري، فقد نجح في تحقيق فوز قاتل على طلائع الجيش بهدف دون رد سجله كريم الديب في الدقيقة 93 من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وفي مباراة أخرى، فرض التعادل نفسه على مواجهة بتروجت مع إنبي بنتيجة 1-1.

وافتتح بدر موسى التسجيل لبتروجت في الدقيقة 45، قبل أن يسجل كالوشا هدف التعادل بطريقة رائعة بكعب القدم في الدقيقة 57، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

بهذه النتائج، ارتفع رصيد مودرن سبورت إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

كما أصبح رصيد إنبي 20 نقطة في المركز الحادي عشر، وبتروجت 20 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 14 نقطة، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة.