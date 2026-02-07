"إرادة جيل" يُطالب بتعميم دورات تدريب النواب الجدد على اللجان النوعية

أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بالدورات التدريبية التي عُقدت خلال الأيام الماضية لأعضاء مجلس النواب الجدد بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدًا أنها استهدفت رفع وعي النواب بالقضايا التي تشغل المواطن المصري، وآليات التعامل معها بنهج تشريعي يسهم في سرعة مواجهة التحديات المختلفة.

وقال "الفحام"، في بيان له، إن الدورات التدريبية التي حصل عليها أعضاء مجلس النواب الجدد، والممثلون لأول مرة تحت قبة البرلمان، كان لها أثر ملموس في تعزيز وعي النائب وترسيخ مفهوم “النائب الرشيد” في الأداء البرلماني، موضحًا أن ذلك انعكس بوضوح في البيانات الصادرة عن النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فضلًا عن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة، والتي اتسمت بأسلوب مبسط ورشيد.

وطالب نائب رئيس حزب إرادة جيل بتعميم هذه الدورات التدريبية لتشمل رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بهدف تعزيز البعد الثقافي والعلمي في التعامل مع الملفات المختلفة التي تختص كل لجنة بدراستها، خاصة في ظل اعتماد البرنامج على محاضرين من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

وفي ختام بيانه، وجّه اللواء محسن الفحام التحية للقيادة السياسية على دعمها لأعضاء مجلس النواب الجدد من خلال هذه البرامج التدريبية، مؤكدًا أنها تسهم في إعداد نواب قادرين على تحمل المسؤولية، وممارسة الدور الرقابي والتشريعي بكفاءة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.

يُذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب كانت قد قدمت برنامجًا تدريبيًا لأعضاء مجلس النواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب، في إطار دعم مسيرة العمل النيابي وتعزيز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.