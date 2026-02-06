أحمد سليمان يكشف تفاصيل جديدة تخص القبض على عمرو زكي بمطار القاهرة

في 24 ساعة: قبض ومحضر.. ماذا حدث مع نجوم الزمالك السابقين؟

عبد الخالق: الزمالك قادر على تجاوز الأزمات.. والناشئون مستقبل الفريق

"وضع بنتايك مختلف"..أحمد سليمان يعلق على قرار الأهلي بخصوص إمام عاشور

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد حول احتجاز عمرو زكي مهاجم الأبيض السابق في مطار القاهرة قبل سفره إلى الإمارات.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية:"للأسف مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر سلباً على سمعة العديد من الأشخاص، تلقيت اتصالاً من شقيق عمرو زكي، واتضح أن الاحتجاز مرتبط بقضية قديمة تعود إلى ست سنوات بمدينة العلمين".

وأضاف: "القضية تعود لحادث قديم والحمد لله سيتم التعاون غداً، إذ ستقوم إدارة المطار بإتاحة زيارة لعمرو زكي للوافدين وسيستلم شقيقه فاكساً من مدينة العلمين لحل الأمر وبإذن الله سيتم الانتهاء من الإجراءات".

وأكد سليمان أن الأمر يقتصر على إفادة رسمية فقط نافياً أي نية لترحيل اللاعب كما روجت بعض وسائل التواصل.

وأتم حديثه قائلاً : "تواصلت مع عمرو زكي وأكد لي أن التعامل معه كان على أكمل وجه والموضوع تحت السيطرة".