جميع المباريات

عبد الخالق: الزمالك قادر على تجاوز الأزمات.. والناشئون مستقبل الفريق

كتب : نهي خورشيد

11:43 م 06/02/2026
أكد إبراهيم عبدالخالق نجم الزمالك السابق أن مواجهة زيسكو الزامبي ستكون صعبة، متمنياً أن يحقق الفريق الأبيض نتيجة إيجابية ويعود بها من زامبيا.

وقال عبدالخالق في تصريحات تلفزيونية:"يجب أن يستغل اللاعبون الشباب الفرصة الحالية مع معتمد جمال، فهم مستقبل النادي".

وأضاف:"كما ظهر كل من أحمد خضري ومحمد إبراهيم بشكل مميز، وكأنهما لاعبان من أصحاب الخبرة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "ضغط المباريات في شهر فبراير سيكون مرهقاً للاعبين، لكن الفريق يمتلك القدرة على تخطي الصعوبات والتحديات خلال الفترة المقبلة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك اليوم أخبار الزمالك الزمالك وزيسكو

