أكد إبراهيم عبدالخالق نجم الزمالك السابق أن مواجهة زيسكو الزامبي ستكون صعبة، متمنياً أن يحقق الفريق الأبيض نتيجة إيجابية ويعود بها من زامبيا.

وقال عبدالخالق في تصريحات تلفزيونية:"يجب أن يستغل اللاعبون الشباب الفرصة الحالية مع معتمد جمال، فهم مستقبل النادي".

وأضاف:"كما ظهر كل من أحمد خضري ومحمد إبراهيم بشكل مميز، وكأنهما لاعبان من أصحاب الخبرة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "ضغط المباريات في شهر فبراير سيكون مرهقاً للاعبين، لكن الفريق يمتلك القدرة على تخطي الصعوبات والتحديات خلال الفترة المقبلة".