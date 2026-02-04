الصحة بغزة: إسرائيل تفرج عن 54 جثمانا لشهداء و66 صندوقا لأعضاء بشرية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، وصول 54 جثمانًا لشهداء، و66 صندوقًا تضم أشلاء وأعضاء بشرية، مجمع الشفاء الطبي، تم الإفراج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، بواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، التعاون مع الجهات واللجان ذات العلاقة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل بتصعيد قصفه الإجرامي على مختلف مناطق قطاع غزة، والذي نتج عنه استشهاد أكثر من 20 مدنيًا، بينهم أطفال ومسعف، يشكل استمرارا مباشرا لحرب الإبادة والعدوان.

أوضحت حماس، أورده المركز الفلسطيني للإعلام، أن ما يقوم به الاحتلال يؤكد النوايا المبيتة لمجرم الحرب نتنياهو لتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.