ستارمر يتهم ماندلسون بالخيانة بسبب تسريبات إبستين

كتب : مصراوي

10:05 م 04/02/2026

كير ستارمر

(د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بيتر ماندلسون "خان" المملكة المتحدة بتسريب معلومات إلى جيفري إبستين.

وأضاف ستامر في كلمة أمام مجلس العموم، اليوم الأربعاء، أن ماندلسون "كذب بشكل متكرر" بشأن علاقته مع رجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية خلال عملية التعيين في منصب سفير لدى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء أيضا إنه تحدث إلى الملك لإقالة ماندلسون من المجلس الخاص بالملك، متابعًا: "لقد خان ماندلسون بلادنا وبرلماننا وحزبي".

وأضاف ستارمر "لقد كذب بشكل متكرر على فريقي عندما سئل عن علاقته مع إبستين قبل وأثناء فترة عمله كسفير، وأنا نادم على تعيينه. لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن، لما يكن ليقترب من الحكومة مطلقا".

وكان قد تم عزل ماندلسون (72 عاما) في سبتمبر الماضي من منصبه كسفير في واشنطن، بعدما أظهرت رسائل إلكترونية تم نشرها أنه أبقى على علاقته مع إبستين بعد إدانته بتهم اعتداء جنسي شمل قاصرا.

كير ستارمر بريطانيا خان إن بيتر ماندلسون جيفري إبستين

