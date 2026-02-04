إيران: المحادثات النووية مع أمريكا يوم الجمعة المقبل في عُمان

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن من المقرر عقد محادثات نووية مع الولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط حوالي الساعة الـ10 صباح يوم الجمعة المقبل.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، عبر عراقجي عن امتنانه "لإخواننا العمانيين على قيامهم بكافة الترتيبات اللازمة".

وفي منشور منفصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عراقجي أجرى ، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأشارت إلى أن عراقجي، أشاد بجهود سلطنة عُمان في سبيل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول الصديقة لضمان المصالح المشتركة والجماعية لشعوب المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 العبرية، الأربعاء، بإلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل، بعد تراجع طهران عن تفاهماتها بشأن مكان ومضمون الاجتماع.

وقال مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى، إن الولايات المتحدة أبلغت إيران رفضها القاطع لنقل المحادثات إلى سلطنة عُمان أو تغيير الصيغة الأصلية المتفق عليها.

وكشف مسؤول أمريكي عن كواليس انهيار الترتيبات، قائلا: "أخبرناهم: إما هذا أو لا شيء. فقالوا: حسنا، لا شيء إذن".

ومن المقرر أن يتوجه مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قطر يوم الخميس لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء القطري حول الوضع مع إيران.