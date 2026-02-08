إعلان

1127 مخالفة خوذة ورفع سيارات مهملة.. الداخلية تحكم قبضتها على المرور

كتب : علاء عمران

12:35 م 08/02/2026

خوذة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الفترة الأخيرة عن سحب 836 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس، وتطبيق اللوائح المرورية على المخالفين.

كما تمكنت الحملات من ضبط 1,127 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار حرص الوزارة على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين، مع تذكير قائدي السيارات بالالتزام بالحارات المرورية لتسهيل الحركة ومنع الحوادث.

وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضري، ضمن جهود الوزارة لضبط المخالفات والحفاظ على النظام والسلامة العامة.

