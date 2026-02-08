الداخلية تغلق 100 محل لعدم الالتزام بقرار ترشيد الكهرباء

أغلقت وزارة الداخلية 100 محلًا لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 100 مخالفة للمحلات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفين على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

