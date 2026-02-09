إعلان

بتعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل الأموال بالقليوبية

كتب : علاء عمران

11:46 ص 09/02/2026

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال شراء أراضٍ زراعية وإجراء معاملات مالية مشبوهة، حيث قدرت قيمة الأموال محل وقائع غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، ورصد وتتبع ممتلكات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسل الأموال الأسلحة والذخائر محافظة القليوبية الاتجار بالأسلحة النارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة وتكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة وتكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
أخبار

مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
زووم

كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا
رياضة محلية

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة