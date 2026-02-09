نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال شراء أراضٍ زراعية وإجراء معاملات مالية مشبوهة، حيث قدرت قيمة الأموال محل وقائع غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، ورصد وتتبع ممتلكات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.