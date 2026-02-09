إعلان

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في لبنان إلى 14 قتيلا

كتب : مصراوي

11:50 ص 09/02/2026

ارتفعت حصيلة قتلي انهيار منزل بمدينة طرابلس بشمال لبنان إلى 14 قتيلا، وتمّ إنقاذ ثمانية أشخاص من تحت أنقاض المبنى.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها اليوم الإثنين، أن عمليات البحث والإنقاذ استمرّت "منذ الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس (الأحد)ولغاية الساعة، في موقع انهيار المبنى السكني في محلة باب التبانة – طرابلس".

وأعلنت المديرية "انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، بعد استكمال جميع الأعمال الميدانية اللازمة، وفق أعلى معايير السلامة المهنية".

وكان رئيس بلدية مدينة طرابلس عبد الحميد كريمة، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده، عقب انهيار المبنى أمس، عن وضع "استقالة المجلس البلدي الجماعية بتصرّف وزير الداخلية، ليس تهرّبا من المسؤولية، بل لوضع الحكومة وأجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع الخطير".

وكانت مدينة طرابلس قد شهدت حادثة انهيار مبنى سكني بمحلة القبة في 24 يناير الماضي.

