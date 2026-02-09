إعلان

67 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب : مصراوي

11:50 ص 09/02/2026

أسعار السمك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

زووم

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
رياضة محلية

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا
زووم

كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد

