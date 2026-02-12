إعلان

نوفوستي: رصد طائرات أمريكية قرب حدود إيران وسط تهديدات من ترامب

كتب : محمود الطوخي

12:21 م 12/02/2026

طائرة بوينج P-8A بوسيدون

أفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، الخميس، برصد طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "بوينج P-8A بوسيدون" وطائرة بدون طيار "MQ-4C ترايتون" قرب الحدود الإيرانية، حيث حلقت الأولى في سماء مضيق هرمز بينما نفذت الثانية دوريات في خليج عُمان.

وتزامن التحرك العسكري مع تحذيرات شديدة اللهجة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب فيها طهران بتوقيع اتفاق يحظر امتلاك أسلحة نووية، متوعدا بهجوم أشد من هجوم الصيف الماضي في حال الرفض.

وكانت واشنطن عززت تواجدها العسكري في المنطقة أواخر يناير بنشر أسطول من السفن الحربية وقوات إضافية في الخليج العربي وخليج عُمان.

وعقد ممثلون عن واشنطن وطهران محادثات في عُمان الأسبوع الماضي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "سارت على نحو جيد".

وبينما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، العمل على اتفاقية تضمن سلمية الطاقة النووية، لا تزال طهران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما تعارضه واشنطن التي تطلب وقفا كاملا للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ الباليستية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن تضع خيارات عسكرية في حال فشل الحوار، تشمل شن ضربات على مواقع نووية وصاروخية، وعمليات لإضعاف القيادة الإيرانية، وغارات برية تنفذها القوات الأمريكية.

حدود رصد طائرات أمريكية نوفوستي إيران ترامب

