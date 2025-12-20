أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم"إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط : محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

وكان التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالجولة الأولى بكأس عاصمة مصر.

