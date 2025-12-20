مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

1 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

أوساسونا

1 0
19:30

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

"بيزيرا يقود الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

07:13 م 20/12/2025
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم"إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط : محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

وكان التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالجولة الأولى بكأس عاصمة مصر.

نادي الزمالك كأس عاصمة مصر مباراة الزمالك وحرس الحدود بطولة كأس عاصمة مصر

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

