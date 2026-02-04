بعد ثنائية الدباغ.. ترتيب هدافي الدوري المصري 2026/25

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

اشتعل الصراع على اعتلاء قمة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعدما تمكن ثنائي نادي الزمالك ناصر منسي وعدي الدباغ، من تسجيل هدفين لكل منهما في مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت الأربعاء.

بهدفيه أمام كهرباء الإسماعيلية، اعتلي عدي الدباغ قائمة صدارة هدافي المصري، حيث وصل لـ 7 أهداف، وينافسه تريزيجيه بالوصافة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- عدي الدباغ.. 7 أهداف

2- محمود تريزيجيه.. 6 أهداف

3- صديق أوجولا : 6 أهداف

4- صلاح محسن: 6 أهداف

5- عبدالرحيم دغموم: 4 أهداف

6- عمر الساعي: 4 أهداف

7- أحمد ياسر ريان: 4 أهداف