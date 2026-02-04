مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

زد

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 5
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

1 0
22:00

تورينو

جميع المباريات

إعلان

بعد ثنائية الدباغ.. ترتيب هدافي الدوري المصري 2026/25

كتب : محمد عبد الهادي

10:19 م 04/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (1)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ 1
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ (6)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ (5)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (3)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (1)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اشتعل الصراع على اعتلاء قمة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعدما تمكن ثنائي نادي الزمالك ناصر منسي وعدي الدباغ، من تسجيل هدفين لكل منهما في مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت الأربعاء.

بهدفيه أمام كهرباء الإسماعيلية، اعتلي عدي الدباغ قائمة صدارة هدافي المصري، حيث وصل لـ 7 أهداف، وينافسه تريزيجيه بالوصافة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- عدي الدباغ.. 7 أهداف

2- محمود تريزيجيه.. 6 أهداف

3- صديق أوجولا : 6 أهداف

4- صلاح محسن: 6 أهداف

5- عبدالرحيم دغموم: 4 أهداف

6- عمر الساعي: 4 أهداف

7- أحمد ياسر ريان: 4 أهداف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك عدي الدباغ هدافي الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي
أخبار السيارات

"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي
الطقس غدًا الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الأنحاء
أخبار مصر

الطقس غدًا الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الأنحاء
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

ملخص مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
رياضة محلية

ملخص مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
زووم

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان