جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

كتب : نهي خورشيد

10:15 م 04/02/2026
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نتائجه القوية في الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزاً كبيراً على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

وجاءت أهداف الزمالك عن طريق أحمد شريف "هدفين"، عدي الدباغ "هدفين"، ناصر منسي هدف، فيما وقع على ثنائية كهرباء الإسماعيلية كلاً من السيد أسامة وعمر السعيد.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وعلى صعيد المباريات المقبلة، يلتقي الزمالك مع سموحة يوم الخميس المقبل الموافق 12 فبراير وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.

