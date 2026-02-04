مباريات الأمس
بعد فوز الزمالك وخسارة بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام: .

10:20 م 04/02/2026
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

أقيمت اليوم الأربعاء العديد من المباريات ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2، وهزيمة بيراميدز من سموحة بهدفين مقابل هدف.

ويستمر صدارة سيراميكا كليوباترا بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يلاحقه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا - 32 نقطة

2- الزمالك - 28 نقطة

3- بيراميدز - 28 نقطة

4- الأهلي - 27 نقطة

5- سموحة - 25 نقطة

6- المصري - 24 نقطة

7- زد - 24 نقطة

8- وادي دجلة - 23 نقطة

9- البنك الأهلي - 21 نقطة

10- مودرن سبورت - 20 نقطة

11- إنبي - 19 نقطة

12- الجونة - 19 نقطة

13- بتروجيت - 19 نقطة

14- غزل المحلة - 17 نقطة

15- المقاولون العرب - 13 نقطة

16- حرس الحدود - 13 نقطة

17- فاركو - 12 نقطة

18- طلائع الجيش - 12 نقطة

19- الاتحاد السكندري - 11 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 11 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط

