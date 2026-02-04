"الإصابات وظروف السفر".. معتمد جمال يكشف تفاصيل مفاجأة عن الفريق

أحمد شريف الأعلى.. ما هو تقييم لاعبو الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية؟

أعرب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه بعد فوز فريقه على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأشار معتمد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء إلى صعوبة الظروف التي يخوض فيها الفريق لقاءاته حالياً، إذ يغيب عن الفريق 14 لاعباً، مؤكداً أن الفوز وتحقيق الأداء الجيد تحت هذه الظروف يمثل إنجاز كبير.

وقال: "لا نقف أمام أي لاعب، وأهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير والنتائج الممتازة".

وأضاف المدير الفني: "أمامنا رحلة طويلة إلى زامبيا لخوض مباراة زيسكو في الكونفدرالية، وسنسافر في رحلة عادية وليس بطائرة خاصة".

وأشاد جمال بدور جماهير الزمالك، قائلاً:"ليس غريب علينا ما يفعله جمهور الزمالك، وهم مختلفون عن أي جماهير في العالم، أشكرهم على دعمهم المتواصل وسفرهم خلف الفريق في كل الظروف".

كما أوضح المدير الفني أن بعض اللاعبين اضطروا للعب في مراكز غير طبيعية ولم يتماثلوا للشفاء بنسبة 100%، لكنه أكد أن الفريق سيستمر في الدفع باللاعبين الأنسب بحسب الظروف الحالية.

وأضاف: "مع عودة المصابين سيكون لدينا خيارات أفضل، ووجود آدم كايد مع عبدالله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي سيشكل قوة كبيرة للفريق".

واختتم معتمد جمال حديثه بتأكيده على مواصلة العمل لتقديم أفضل النتائج، قائلاً: "أعد جماهير الزمالك بالأفضل وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وأغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة زيسكو، وهدفنا الفوز في كل لقاء ومواصلة حصد النقاط".